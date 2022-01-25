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رياضة

بِالفيديو: قادري يتفوّق على زرقان

علي بهلولي
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بِالفيديو: قادري يتفوّق على زرقان
قادري قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي كورتري)

تألّق اللاعب الجزائري عبد القهار قادري سهرة الثلاثاء، في مباراة فريقه كورتري والمضيف نادي شارلوروا البلجيكيَين.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل هدف لِمثله، ضمن إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة البلجيكية.

وصنع متوسط الميدان الهجومي عبد القهار قادري بِتمريرة حاسمة، بعد تنفيذه لِركنية هدف فريق كورتري في الدقيقة الـ 14.

ورفع قادري غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة، بِزيّ نادي كورتري في بطولة بلجيكا للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد هدف في كأس هذا البلد.

وعلى غرار قادري، شارك المهاجم بلال مسعودي أساسيا في صفوف نادي كورتري، مثلما هو الشأن لِمواطنهما متوسط الميدان آدم زرقان من نادي شارلوروا.

وإذا كان زرقان قد خاض كامل أطوار هذه المباراة، فإن مسعودي استُبدل في الدقيقة الـ 71، وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف في كلّ مرمى. وخرج قادري بعد 11 دقيقة من ذلك.

وكان زرقان مساء الخميس الماضي، قد تابع مباراة المنتخب الوطني الجزائري وفريق كوت ديفوار في “كان” الكاميرون، من دكّة البدلاء.

وارتدى قادري (21 سنة) وزرقان (22 سنة) زيّ نادي البارادو في الموسم الماضي، مقابل فريق شبيبة الساورة لِمسعودي (24 سنة).

وبات فريق شارلوروا بعد هذا التعادل، يجمع 37 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل نادي كورتري الرّتبة الـ 7 بِرصيد 34 نقطة.

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