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رياضة

بِالفيديو: قادري يمنح جرعة أوكسجين لِفريقه كورتري

علي بهلولي
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بِالفيديو: قادري يمنح جرعة أوكسجين لِفريقه كورتري
ح.م
عبد القهار قادري.

ساهم اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري مساء الأحد، في تعزيز فرص فريقه كورتري في البقاء بِالقسم الأوّل البلجيكي.

وفاز فريق كورتري بِهدف لِصفر على ضيفه نادي أوبن، في مباراة بِرسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر بطولة بلجيكية مُصغّرة.

وصنع متوسّط الميدان الهجومي قادري هدف فريقه كورتري، بِتمريرة حاسمة (تنفيذ مخالفة) في الوقت بدل الضّائع د45+10 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 4 تمريرات حاسمة، فضلا عن حيازته رصيد 5 أهداف.

وشهدت هذه المباراة طرد مدافع نادي أوبن بوريس لمبير في الدقيقة الـ 29.

وقبل جولة واحدة عن إسدال الستار، يتموقع فريق كورتري ثانيا بِرصيد 31 نقطة، مُتخلّفا عن الرائد نادي شارلوروا (آدم زرقان) بِفارق 9 نقاط، ويحوز فريق مولينبيك 30 نقطة في الرتبة الثالثة، ويملك نادي أوبن 25 نقطة في المركز الرابع والأخير.

وتُجرى البطولة المُصغّرة بِصيغة 4 أندية و6 جولات، وفي الختام، يضمن الرّائد البقاء في القسم الأوّل. ويُمكن للوصيف أن يلحق به إذا فاز لاحقا على ثالث ترتيب القسم الثاني. بينما ينزل صاحبا المركزَين الثالث والرابع إلى القسم الثاني.

وفي الجولة السادسة والأخيرة السبت المقبل، يلعب قادري وفريقه كورتري ضدّ المُضيّف شارلوروا الذي ضمن البقاء في حظيرة النّخبة. ويُواجه فريق أوبن الذي نزل إلى القسم الثاني الزائر نادي مولينبيك.

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