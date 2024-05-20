بِالفيديو: قادري يُسجّل ويرفع فرص فريقه في البقاء بِالقسم الأوّل

رفع اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري فرص فريقه كورتري، في البقاء بِالقسم الأوّل البلجيكي.

وفاز فريق كورتري بِهدف لِصفر على مُضيّفه نادي لومال، لِحساب ذهاب مواجهتَي السد، مساء الأحد.

وسجّل صانع الألعاب قادري الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 14(الفيديو).

ونجح قادري ثلاث مرّات هذا الموسم، في هزّ الشّباك من ركلة جزاء.

ويحوز قادري رصيد 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

ويُجرى لقاء العودة بِالملعب التابع لِنادي كورتري الأحد القادم، وقبل ذلك تلوح فرص قادري وزملائه في البقاء بِالقسم الأوّل البلجيكي وافرة.