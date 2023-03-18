بِالفيديو: قادري يُهدي فوزا بِهدف استعراضي

أهدى اللاعب الدولي الجزائري عبد القهّار قادري مساء السبت، نقاط الفوز إلى فريقه كورتري البلجيكي.

وانتصر فريق كورتري بِهدف لِصفر على ضيفه نادي سيركل بروج، لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل صانع الألعاب قادري الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 31، لِيرفع غلّته إلى 4 أهداف، فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة.

وهزّ قادري شباك فريق سيركل بروج بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وعكس قادري الذي شارك أساسيا، دخل زميله المهاجم بلال مسعودي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 57.

وبات فريق كورتري بعد هذا الفوز، يجمع 30 نقطة في المركز الـ 14. ويشغل نادي سيركل بروج الرّتبة الـ 8 بِرصيد 41 نقطة.

وسيلتحق عبد القهّار قادري بعد هذه المباراة بِالجزائر، للمشاركة مع “الخضر” في مُواجهتَي النيجر بِتاريخَي الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.