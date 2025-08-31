بِالفيديو: قبال يُقرئ بيتكوفيتش السّلام

إيلان قبال يحتفل بِأحد هدفَيه.

سطع نجم إيلان قبال الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، مساء الأحد.

وأمضى صانع الألعاب إيلان قبال ثنائية لِمصلحة نادي باريس، في مرمى الضيف فريق ماتز، عند الدقيقتَين الـ 45+3 (من ركلة جزاء/ الفيديو) والـ 52 (الفيديو). مع الإشارة إلى أن قبال هو مَن جلب ركلة الجزاء، بعد عرقلته داخل منطقة العمليات.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثالثة من عمر البطولة الفرنسية، وقد انتهت بِفوز نادي باريس بِنتيجة (3-2).

وأمسى قبال يجمع رصيد 3 أهداف وتمريرة حاسمة، في مسابقة “اللّيغ 1” نسخة 2025-2026.

والتحق قبال بِصدارة هدّافي بطولة فرنسا، بعد أن كان ينفرد بِكرسي الرّيادة البرتغاليُّ جواو نيفيز متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان، صاحب حصيلة 3 أهداف.

ويكون إيلان قبال قد وجّه رسالة شكر إلى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد استدعائه لِمُقابلتَي “الخضر” مع بوتسوانا وغينيا كوناكري، المبرمجتَين الخميس المقبل والإثنين الموالي، في إطار الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وطرد الحكمُ اللاعبَ السنيغالي ساديبو سان مدافع نادي ماتز، في الدقيقة الـ 80.

ويجمع نادي باريس 3 نقاط في المركز الـ 16، بينما يتذيّل فريق ماتز لائحة الترتيب في المركز الـ 18 بِلا شيء.