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رياضة

بِالفيديو: قندوسي يخرج متأثّرا بِإصابة خطيرة

علي بهلولي
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بِالفيديو: قندوسي يخرج متأثّرا بِإصابة خطيرة
ح.م

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي مساء السبت لِإصابة خطيرة، في البطولة المصرية.

واضطرّ متوسط الميدان قندوسي إلى الخروج في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، متأثّرا بِالإصابة (الفيديو).

حدث ذلك خلال مقابلة فريقه سيراميكا والمضيف نادي فاركو، في إطار الجولة الثانية من مرحلة اللقب في البطولة المصرية.

وأخرج الحكمُ لاعبَ نادي فاركو ياسين الملاح في الدقيقة الـ 87، بِسبب اعتدائه “المتوحّش” على قندوسي (الفيديو). وهو مدافع دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 83، وكأنه كان يراقب الدولي الجزائري من دكة البدلاء، وبمجرد أن استفاد من فرصة اللعب، قام بممارسة السلوك العنيف.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تصدر إدارة نادي سيراميكا بيانا يُوضّح تفاصيل إصابة أحمد قندوسي.

واحتفل لاعب سيراميكا محمد رضا بِهدف الفوز (0-2) لِفريقه سيراميكا في الوقت بدل الضّائع (د90+8)، وهو يذرف الدموع، متأثّرا بِإصابة زميله قندوسي (الفيديو).

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