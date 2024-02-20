بِالفيديو: قندوسي يُبدع.. ويُطرد

قدّم اللاعب الجزائري أحمد قندوسي مساء الثلاثاء عروضا فنية راقية، كما تعرّض لِعقوبة الطرد.

وتعادل فريق سيراميكا بِهدف لِمثله مع الزّائر نادي الجونة، في مباراة بِرسم الجولة الـ 13 من عمر البطولة المصرية.

ووزّع متوسّط الميدان قندوسي تمريرة حاسمة، أثمرت بِهدف التعادل لِمصلحة فريقه سيراميكا في الوقت بدل الضّائع 90+4 (الفيديو).

ورفع قندوسي غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة، فضلا عن حيازته رصيد 7 أهداف، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وأظهر قندوسي فوق المستطيل الأخضر، ما أهّله لِكي يكون أحد أفضل اللاعبين في هذه المواجهة.

ولكن مع ذلك، طرد الحكمُ اللاعبَ قندوسي في الوقت بدل الضّائع (90+6)، رفقة منافسه النيجيري لوكي إيمانويل مهاجم نادي الجونة. بِسبب لعب خشن لجأ إليه الطرفان.

ويجمع فريقا سيراميكا والجونة 15 نقطة في المركز الـ 8، لكن نادي أحمد قندوسي يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+5/+2). كما تنقص كلّ نادٍ مقابلتان متأخّرتان.