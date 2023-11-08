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رياضة

بِالفيديو: قندوسي يُسجّل ضدّ الأهلي ويرفض الاحتفال بِهدفه

علي بهلولي
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بِالفيديو: قندوسي يُسجّل ضدّ الأهلي ويرفض الاحتفال بِهدفه
ح.م

سجّل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، الأربعاء، هدفه الخامس في بطولة مصر للقسم الأوّل.

وأمضى متوسّط الميدان قندوسي الهدف الوحيد لِفريقه سيراميكا في الدقيقة الـ 58، المُنهزم بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف نادي الأهلي.

وتندرج هذه المباراة المتأخّرة ضمن إطار الجولة الثانية، من عمر البطولة المصرية.

وأظهرت صور التلفزيون رفض قندوسي الاحتفال بِهدفه، ويُجْهَلُ إن كان ذلك بِسبب ما يُعانيه الفلسطينيون من جرائم المُحتلّ الصّهيوني، أو لِأنه هزّ شباك فريقه الأصلي نادي الأهلي (الفيديو).

ويحوز قندوسي رصيد 5 أهداف وتمريرة حاسمة، عِلما أنه يلعب لِفريق سيراميكا مُعارا لِمدّة موسم واحد حتى الـ 30 من جوان 2024. حيث ما زال يرتبط مع الأهلي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وطرد الحكم مدافع فريق سيراميكا رجب نبيل في الدقيقة الـ 68، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

وبات فريق سيراميكا يشغل المركز الـ 13 بِرصيد 7 نقاط، ويتموقع نادي الأهلي ثانيا بِرصيد 12 نقطة. من أصل 18 فريقا مُتنافسا.

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