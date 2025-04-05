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رياضة

بِالفيديو: قندوسي يُنقذ سيراميكا من فخّ الخسارة

علي بهلولي
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بِالفيديو: قندوسي يُنقذ سيراميكا من فخّ الخسارة
ح.م

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي فريقه سيراميكا المصري مساء السبت، من فخّ الخسارة.

وتعادل فريق سيراميكا بِهدف لِمثله خارج القواعد مع النادي المصري، في مباراة لِحساب الجولة الرابعة من عمر منافسة كأس الرابطة المحلية.

وكان فريق سيراميكا منهزما بِهدف سجّله المحلّيون في الدقيقة الـ 11، وانتظر حتى الدقيقة الـ 87 لِيُعادل الكفّة بِهدف متوسط الميدان أحمد قندوسي (الفيديو).

وافتتح الدولي الجزائري عدّاد التهديف في هذه المسابقة، لكنه في منافسة البطولة المصرية يملك رصيد 3 أهداف و6 تمريرات حاسمة، فضلا عن سابعة في الكأس المصرية الممتازة.

ويملك فريق سيراميكا 4 نقاط في المركز الثالث، ويشغل النادي المصري الرتبة الرابعة بِرصيد 3 نقاط، في الفوج الثاني.

وتُجرى مسابقة كأس الرابطة المصرية بِصيغة 4 أفواج، يتراوح عدد فرقها ما بين 4 إلى 5 أندية. وبعد تنظيم 5 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كل مجموعة لِربع النهائي.

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