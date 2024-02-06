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رياضة

بِالفيديو: قندوسي يُهدي فريقه تذكرة التأهّل للنّهائي المصري

علي بهلولي
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بِالفيديو: قندوسي يُهدي فريقه تذكرة التأهّل للنّهائي المصري
ح.م
أحمد قندوسي.

أهدى اللاعب الجزائري أحمد قندوسي فريقه سيراميكا كليوباترا مساء الثلاثاء، تذكرة تنشيط نهائي منافسة كأس الرّابطة المصرية.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على نادي الاتحاد السكندري بِهدف لِصفر، ضمن إطار الدور نصف النّهائي لِهذه المسابقة.

وسجّل الهدف الوحيد والثّمين في هذه المباراة، متوسّط الميدان قندوسي في الدقيقة الـ 27 (الفيديو).

ورفع قندوسي غلّته إلى هدفَين وثلاث تمريرات حاسمة، في منافسة كأس الرّابطة المصرية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 8 أهداف وأربع تمريرات حاسمة، في كلّ المسابقات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وطرد الحكمُ مدافعَ نادي سيراميكا كليوباترا أحمد هاني، في الدقيقة الـ 33.

وسيلعب قندوسي مع فريقه سيراميكا كليوباترا نهائي كأس الرّابطة المصرية، ضدّ نادي طلائع الجيش، في تاريخ لاحق.

ويرتدي أحمد قندوسي (24 سنة) زيّ نادي سيراميكا كليوباترا منذ الصّيف الماضي، بِصيغة الإعارة لِموسم واحد. ذلك أنّه ما زال مُرتبطا مع فريق الأهلي المصري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2027.

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