بِالفيديو: قيطون يُمرّر وتيتراوي يُسجّل بـ “صاروخية”

أهدى اللاعبان الدوليان الجزائريان ياسين تيتراوي وكيفين قيطون مساء الأحد، نقاط الفوز لِفريقهما شارلوروا البلجيكي.

وفاز فريق شارلوروا بِهدف لِصفر على المضيّف نادي أنتويرب، في مباراة لِحساب الجولة الـ 37 من عمر بطولة بلجيكا.

ووزّع المدافع قيطون تمريرة حاسمة لِمواطنه متوسط الميدان تيتراوي، الذي لم يتردّد في هزّ شباك نادي أنتويرب في الدقيقة الـ 41.

ورفع تيتراوي رصيده إلى 5 أهداف في البطولة البلجيكية، نظير 4 تمريرات حاسمة لِزميله قيطون.

وأهدر نادي أنتويرب ركلة جزاء في الدقيقة الـ 86.

وأمسى فريق شارلوروا يحوز 30 نقطة في المركز العاشر، ويشغل نادي أنتويرب الرتبة الـ 11 بِمجموع 27 نقطة.

ويتخلّف نادي شارلوروا بِفارق 3 نقاط عن صاحب الرتبة السابعة فريق ستاندار دو لياج. قبل ثلاث جولات عن نهاية السباق.

ويفتكّ صاحب الرتبة السابعة تأشيرة خوض مرحلة تمثيل الكرة البلجيكية، في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي نسخة 2026-2027.