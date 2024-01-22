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رياضة
في تصريحات للتقني هوبير فيلود

بِالفيديو: كان بِإمكان بلايلي ارتداء زيّ ريال مدريد

علي بهلولي
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بِالفيديو: كان بِإمكان بلايلي ارتداء زيّ ريال مدريد
ح.م

رفع النّاخب الوطني البوركينابي هوبير فيلود القبّعة للاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

ودرّب التقني الفرنسي فيلود صانع الألعاب بلايلي في نادي اتحاد العاصمة، ما بين 2014 و2015.

وقال مدرّب منتخب “الخيول”: “الحديث عن بلايلي يتطلّب حصّة تلفزيونية بِأكملها. هذا اللاعب كان بِإمكانه ارتداء أزياء أندية كبيرة مثل الريال أو باريس سان جيرمان أو تشيلسي”.

وأضاف التقني فيلود في أحدث ظهور إعلامي له عبر قناة “بي إن سبورت”: “بلايلي يملك إمكانيات فنية رهيبة، ولاعب واثق من نفسه”.

وألمح التقني الفرنسي إلى وجود عوامل غير رياضية، أعاقت يوسف بلايلي عن بلوغ أعلى درجات النجومية العالمية. مثل الانضباط، والذّهنية الاحترافية، وعدم امتلاكه مدير أعمال كبير.

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