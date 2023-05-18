بِالفيديو: كيف كان سيتصرّف غوارديولا لو ردّ عليه محرز بِهذه الطريقة؟

ردّ اللاعب كيفين دو بروين غاضبا على مدربه جوسيب غوارديولا، في لقطة مُثيرة للجدل خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ومضيفه ريال مدريد الإسباني.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، سهرة الأربعاء.

وصرخ المدرب غوارديولا في وجه لاعبه دو بروين، مُؤنّبا إيّاه لِعدم تمريره الكرة إلى أحد زملائه. فردّ متوسّط الميدان البلجيكي ساخطا على التقني الإسباني، وبدا وكأنّه يقول له: “إخرس، إخرس”! كما تُظهره صور شريط فيديو مُتداول.

يبقى التساؤل “البريء”: ماذا لو كان اللاعب الذي ردّ غاضبا على مدربه غوارديولا اسمه رياض محرز أو يحي توري أو آخر من إفريقيا، بدلا من لاعب ينتمي إلى سلالة “الرّجل الأبيض”؟