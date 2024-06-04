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رياضة

بِالفيديو: لاعبة كونغولية تُسقط منافستها المغربية أرضًا بِلكمة خاطفة!

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: لاعبة كونغولية تُسقط منافستها المغربية أرضًا بِلكمة خاطفة!

تخلّل العنف مباراة جمعت بين المنتخب النسوي المغربي لكرة القدم ونظيره من الكونغو الديموقراطية.

ولُعبت هذه المباراة بِالمغرب مساء الإثنين، وحملت طابعا ودّيا.

وأظهرت صور التلفزيون تلاسنا حادّا بين لاعبات المغرب ومنافستهن الكونغوليات، فتشابكه بِالأيدي، ثمّ قيام لاعبة كونغولية بتوجيه لكمة خاطفة لِنظيرتها المغربية وأسقطتها أرضا (الفيديو).

وكانت مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية لكن لِفئة الذكور، في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار شهر جانفي الماضي، قد خرجت بِدورها عن النّطاق الرياضي، بعد تشابك بِالأيدي بين المدرب المغربي وليد الركراكي والقائد- المدافع الكونغولي شانسيل مبيمبا.

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