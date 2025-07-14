بِالفيديو: لاعبو تشيلسي طالبوا الرئيس ترامب بِالابتعاد عنهم!

حدثت لقطة طريفة كان خلفها الرئيس الأمريكي المُثير للجدل دونالد ترامب، خلال حفل تسليم كأس العالم للأندية 2025.

وانْتُظم اللقاء النهائي بين فريقَي تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بمنطقة شرق راذرفورد الأمريكية سهرة الأحد. وقد عرفت حضور الرئيس ترامب، وأيضا الرجل الأول في الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو.

وبعد أن استلموا منه كأس العالم للأندية، عقب فوزهم بِثلاثية نظيفة، طالب لاعبو فريق تشيلسي الرئيس ترامب بِالانسحاب، وتركهم لِوحدهم يحتفلون بِالتتويج. وكان وراء الطلب القائد والمدافع الإنجليزي رييس جيمس وزميله الحارس الإسباني روبيرت سانشيز.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الانسحاب، وأصرّ على البقاء خلال لحظة الاحتفال، والتقاط صورة لِتخليد الحدث (الفيديو).

وفي هذه اللقطة الطريفة، إمّا أن الرئيس ترامب يجهل المنافسات الكروية وأجواء الاحتفالات، فهو رجل أعمال في بلد لا يعشق أهله هذه اللعبة. أو أن الأمر يعود لِشخصيته الصارمة والعنيدة. ولكن هل يملك رئيس “الفيفا” أنفونتينو الجرأة لـ “تعليم” ترامب ما يفعله بِالضّبط خلال حفل التتويج؟