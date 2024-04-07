بِالفيديو: لاعبو فنربخشة يرفضون إجراء مباراة الكأس التركية الممتازة

غادر لاعبو فريق فنربخشة أرضية الميدان، ورفضوا مواصلة خوض مباراة الكأس التركية الممتازة أمام نادي قلعة السرايا، مساء الأحد.

وبعد نحو دقيقة من انطلاق المباراة، خرج لاعبو فريق فنربخشة من أرضية الميدان عائدين إلى غرف حفظ الملابس (الفيديو). عِلما أن المنافس نادي قلعة السرايا سجّل هدفا مُبكّرا (الثانية الـ 50) بِواسطة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (الفيديو).

ووفقا للصّحافة المحلّية، فإن إدارة نادي فنربخشة اتّخذت هذا القرار، احتجاجا على اتحاد الكرة التركي الذي رفض تأجيل مباراة الكأس الممتازة.

واقترح مسؤولو نادي فنربخشة تنظيم اللقاء في تاريخ لاحق، كون فريقهم يستعدّ لِخوض مواجهة أولمبياكوس اليوناني الخميس المقبل، بِرسم ذهاب ربع نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

واستنادا إلى المصدر، تعمّد الجهاز الفني لِفريق فنربخشة جلب لاعبين ينتمون إلى فئة الأشبال، وزجّ بهم في مباراة الكأس الممتازة.