بِالفيديو: لاعب إسباني يعضّ ماندي!

عضّ مهاجم نادي قادش الإسباني إيفان أليخو اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، في لقطة أعادت إلى الأذهان ما كان يفعله الأوروغواياني لويس سواريز.

حدث ذلك خلال مباراة نادي فياريال وضيفه فريق قادش مساء الأربعاء، بِرسم الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإسبانية. وانتهت لِمصلحة المحلّيين بِثنائية نظيفة.

ولعب ماندي أساسيا في صفوف نادي فياريال، مثلما كان الشأن مع المهاجم أليخو في فريق قادش.

وبدا وكأنّ ماندي استاء من الحركات التمثيلية لِمُنافسه أليخو، في مُحاولة مُخادعة الحكم والادّعاء بِأن الدولي الجزائري اعتدى عليه. وردّ مهاجم فريق قادش بِتصرّف غريب، وعضّ كتف ماندي، كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا)!

وكان المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز أبرز لاعب اشتهرّ بـ “العضّ”، على غرار مُمارسته هذا الفعل العنيف – مثالا وليس حصرا – ضد المدافع الإيطالي جورجو كيلّيني في كأس العالم 2014 بِالبرازيل، كما تُظهره صور شريط الفيديو الثاني والأخير (اضغط هنا).