بِالفيديو: لاعب إنجليزي يقلب السّاعة الرّملية بِخصوص الخيانة الزّوجية

اعتادت المجتمعات الغربية على “جلدِ” الرّجلِ عندما يتعلّق الأمر بِالخيانة الزّوجية، لكنّ لاعبا دوليا إنجليزيا سابقا قلب هذه المرّة السّاعة الرّملية.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمدافع كريغ هالفورد (38 سنة) الذي يرتدي حاليا زيّ نادي هاشتاغ يونايتد في البطولة الإنجليزية للدرجة الثامنة، وسبق له تمثيل ألوان منتخب بلاده للأواسط. كما زامل في تاريخ سابق الدولي الجزائري ومتوسّط الميدان عدلان قديورة في نادي نوتنغهام فورست.

ونشر كريغ هالفورد شريط فيديو في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يظهر فيه وهو يرمي من النّافذة غاضبا كلّ الأغراض التي كانت زوجته السابقة تُكدّسهم في البيت.

وذكرت أحدث تقارير الصحافة البريطانية أن كريغ هالفورد انفصل عن زوجته، بعد أن ضبطها تخونه.