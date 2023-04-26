-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: لاعب بولوني يُهين الصّهاينة بِتحية “هتلر”

علي بهلولي
  • 261
  • 0
بِالفيديو: لاعب بولوني يُهين الصّهاينة بِتحية “هتلر”
الأرشيف
باتريك كليمالا

أقدم لاعب بولوني على سلوك أهان به جماهير كرة القدم في الكيان الصّهيوني.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم باتريك كليمالا، الذي يرتدي زيّ نادي هبوعيل بئر السّبع الصّهيوني.

وسجّل البولوني كليمالا هدفا ضد نادي هبوعيل كاتامون، فاقترب من أنصار فريقه هبوعيل بئر السّبع وحيّاهم بِتحية “هتلر” (رفع الذّراع). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولُعبت هذه المباراة السبت الماضي، بِرسم بطولة الكيان الصّهيوني المُحتلّ لِفلسطين.

وتكالب الصّهاينة ضدّ اللاعب كليمالا، قبل أن يضطرّ إلى تقديم الاعتذار، ويزعم أنه لم يقصد إهانتهم.

وسبق للاعب البولوني باتريك كليمالا أن ارتدى زيّ نادي سلتيك الأسكتلندي في موسم 2020-2021، ويكون قد تأثّر بِجماهير هذا الفريق المشهور بِنُصرته للقضية الفلسطينية، وفضحه لِجرائم المُحتلّ الصّهيوني.

مقالات ذات صلة
برشلونة ينجح في توفير المبلغ اللازم لتجديد ملعب كامب نو

برشلونة ينجح في توفير المبلغ اللازم لتجديد ملعب كامب نو

مستقبل حمدي على “المحك”.. و”موبيليس” من سيفصل في مستقبله

مستقبل حمدي على “المحك”.. و”موبيليس” من سيفصل في مستقبله

وفد شباب بلوزداد حل الأربعاء بمدينة “بريتوريا” في جنوب إفريقيا

وفد شباب بلوزداد حل الأربعاء بمدينة “بريتوريا” في جنوب إفريقيا

منتخب الكاميرون يحل بالجزائر تحسبا لكان أقل من 17 سنة

منتخب الكاميرون يحل بالجزائر تحسبا لكان أقل من 17 سنة

كانتونا: أبنائي دمهم جزائري

كانتونا: أبنائي دمهم جزائري

فريق أوروبي يُريد قادري

فريق أوروبي يُريد قادري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد