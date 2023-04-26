بِالفيديو: لاعب بولوني يُهين الصّهاينة بِتحية “هتلر”

أقدم لاعب بولوني على سلوك أهان به جماهير كرة القدم في الكيان الصّهيوني.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم باتريك كليمالا، الذي يرتدي زيّ نادي هبوعيل بئر السّبع الصّهيوني.

وسجّل البولوني كليمالا هدفا ضد نادي هبوعيل كاتامون، فاقترب من أنصار فريقه هبوعيل بئر السّبع وحيّاهم بِتحية “هتلر” (رفع الذّراع). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولُعبت هذه المباراة السبت الماضي، بِرسم بطولة الكيان الصّهيوني المُحتلّ لِفلسطين.

وتكالب الصّهاينة ضدّ اللاعب كليمالا، قبل أن يضطرّ إلى تقديم الاعتذار، ويزعم أنه لم يقصد إهانتهم.

وسبق للاعب البولوني باتريك كليمالا أن ارتدى زيّ نادي سلتيك الأسكتلندي في موسم 2020-2021، ويكون قد تأثّر بِجماهير هذا الفريق المشهور بِنُصرته للقضية الفلسطينية، وفضحه لِجرائم المُحتلّ الصّهيوني.