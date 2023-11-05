بِالفيديو: لاعب دولي إسباني يُخرّب تقنية الفيديو

لم يتمالك لاعب دولي إسباني نفسه في مباراة رسمية، وقام بِتخريب جهاز تقنية الفيديو.

ويتعلّق الأمر بِاللاعب ياغو أسباس قائد ومهاجم نادي سيلتا فيغو، في مواجهة الضّيف نادي إشبيلية، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة الإسبانية. أُقيمت فعّالياتها مساء السبت.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لِمصلحة فريق سيلتا فيغو في الوقت بدل الضّائع (د90+8)، لكنه تراجع عن القرار وألغاها بعد لجوئه إلى تقنية الفيديو (الفار).

وظهر الغضب على المهاجم أسباس في دكّة البدلاء بعد إلغاء ركلة الجزاء، وأسقط جهاز تقنية الفيديو أرضا (الفيديو).

وشارك ياغو أسباس أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 69. تاركا فريقه سيلتا فيغو مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر، قبل أن تنتهي المباراة بِالتعادل هدف لِمثله. مع طرد الحكم للاعب البيروفي ريناتو تابيا متوسّط ميدان نادي سيلتا فيغو في الدقيقة الـ 65، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

ويحوز فريق سيلتا فيغو عقب هذا التعادل 7 نقاط في المركز الـ 18، بينما يشغل نادي إشبيلية الرّتبة الـ 15 بِرصيد 11 نقطة.

وبعد نهاية المباراة، استخدم أسباس منصّة التواصل الاجتماعي “أنستغرام” لِتقديم اعتذاره. في انتظار قرار لجنة الانضباط الإسبانية.