بِالفيديو: لاعب دولي سيراليوني ينجو من الموت بعد محاولته الانتحار

السيراليوني موسى نوح كامارا (بِاللّباس الأبيض) في مواجهة كوت ديفوار، خلال "كان" 2022.

نجا اللاعب الدولي السيراليوني موسى نوح كامارا من الموت، بعدما حاول الانتحار.

ونشرت أحدث تقارير الصحافة السيراليونية شريط فيديو، يُظهر نقل اللاعب موسى نوح كامارا إلى المستشفى، بعدما حاول طعن جسده بِسكين ووضع حدّ لِحياته (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

ولم يُوضّح المصدر سبب إقدام هذا اللاعب على الانتحار، لكن ألمح إلى نشوب خلافات عائلية، ومع الزوجة تحديدا.

وكان المهاجم موسى نوح كامارا (22 سنة) قد تابع مباراة منتخب بلاده السيراليوني أمام الجزائر، من دكّة البدلاء. بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، بعد ظهيرة الـ 11 من جانفي الماضي. وفي الجولة الثانية سجّل هدفا ضد كوت ديفوار (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

ومنذ الصيف الماضي، صار موسى نوح كامارا يرتدي زيّ نادي اتحاد طرابلس الليبي.

واللافت أن موسى نوح كامارا قبيل سفريته رفقة وفد منتخب سيراليون إلى الكاميرون، لِخوض “كان” 2022. أحدث ضجّة إعلامية في بلده، لمّا شوهدت زوجته جاثية على ركبتَيها تُقبّل قدمَيه، وفسّر الأمر بِأنّها “تدعو الرب” حتى يُبارك له أوّل مشاركة في كأس أمم إفريقيا!

ولِموسى نوح كامارا وزوجته سلوكات أخرى غريبة، كما ذكرناها في تقرير سابق، مُدرج أدناه.

طقوس غريبة!

أثارت زوجة اللاعب الدولي السيراليوني موسى نوح كامارا الجدل، عشية مشاركة بعلها في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

ويُواجه المهاجم موسى نوح كامارا ومنتخبه الوطني السيراليوني “الخضر”، بعد ظهيرة هذا الثلاثاء. في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة “كان” 2022.

وشدّ منتخب سيراليون الرّحال جوّا نحو الكاميرون صباح الخميس الماضي، وقبيل سفريته بِالعاصمة فريتاون، أظهرت صور التلفزيون المحلّي “حوّاء كامارا” زوجة اللاعب موسى كامارا تبكي، ثم ركعت أرضا وقبّلت قدمَي بعلها!

ووفقا لِتقارير صحفية سيراليونية، فإن ما أقدمت عليه الزوجة هو نوع من الدّعاء، من أجل توفيق اللاعب والمنتخب في أكبر وأهمّ منافسة كروية في القارّة السّمراء. علما أن سيراليون شاركت مرّتَين فقط من أصل 32 نسخة لِكأس أمم إفريقيا، وتجمّدت مشاركتها في الدور الأوّل. كما عادت إلى “الكان” بعد غياب دام ربع قرن.

فيما فسّرت تقارير صحفية أخرى الأمر، بِمحاولة الزوجة صنع الإثارة، وجذب التعاطف والإعجاب. خاصة وأنها مولعة بِمواقع التواصل الاجتماعي، وتحلم بِالنجومية في عالم الإشهار. بِمعنى آخر، تجسّ نبض مَن يهمّهم الأمر بِإظهار قدرتها على جذب الدّهماء (الغاشي).

وعلى غرار الزوجة، فإن اللاعب موسى نوح كامارا بِدوره مثير للجدل، والطيور على أشكالها تقع! فقد عاقبه اتحاد الكرة السيراليوني سنة 2019، لِتغيّبه عن خوض مباراة دولية مع منتخب بلاده، وزعم أنه مُنشغل بِوفاة أحد أقاربه. لكنه شوهد في تلك الفترة يخوض مباراة في أحد الأحياء الشعبية!

وفي صيف السنة ذاتها، فسخ موسى نوح كامارا عقده مع فريق تريليبورغ السويدي، بعد أن أخبر إدارة النادي بِأنه لم يستطع التأقلم مع المناخ الإسكندنافي القاسي البرودة!