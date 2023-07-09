بِالفيديو: لاعب مصري يرفض مصافحة المغربي لقجع

رفض لاعب في المنتخب الأولمبي المصري مصافحة فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي.

حدث ذلك بِالعاصمة المغربية الرباط سهرة السبت، خلال حفل تسليم الميداليات والكأس، وعقب إجراء مباراة المنتخبَين الأولمبيَين المصري والمغربي، بِرسم نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

ووجد فوزي لقجع يده “تتراقص” في الهواء! بعد أن رفض المدافع المصري حسام عبد المجيد مصافحته. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وتعكس هذه اللّقطةُ الدركَ الذي نزل إليه بيدق نظام المغربي محمد السادس، بِاستغلاله لِمنصبه في تنفيذية “الكاف” و”الفيفا” للعبث واختطاف الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم. وأيضا نظرة استياء المصريين والأفارقة إلى الخبث الباقي والمُتمدّد لِلقجع. مع الإشارة إلى أن المصريين لعبوا بِعشرة لاعبين فقط انطلاقا من الدقيقة الـ 18، بعد أن طرد الحكم الكيني المدافع ومُسجّل الهدف محمود صابر.