-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: لاعب مولودية وهران يُسجّل هدفا على طريقة “ماكمانامان”

علي بهلولي
  • 59
  • 0
بِالفيديو: لاعب مولودية وهران يُسجّل هدفا على طريقة “ماكمانامان”
الأرشيف
سفيان خذير بِزيّ فريقه الأسبق شباب قسنطينة.

منح اللاعب سفيان خذير فريقه مولودية وهران سهرة الأحد فوزا بِهدف استعراضي، ضد الزائر نادي اتحاد العاصمة.

واحتضن ملعب “أحمد زبانة” بِوهران أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة الوطنية. وانتهت لِمصلحة “الحمراوة” بِهدف دون مقابل، تحت إدارة حكم الساحة الدولي مهدي عبيد شارف.

وهزّ مدافع فريق مولودية وهران سفيان خذير شباك عماد بن شلف حارس نادي “سوسطارة” في الدقيقة الـ 61، بِطريقة تُشبه هدف الإنجليزي ستيف ماكمانامان مهاجم فريق ريال مدريد، في مرمى الحارس سانتياغو كانيزاريس حامي عرين نادي فالونسيا، خلال نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا، نسخة 1999-2000. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

وبات سفيان خذير وقد افتتح عدّاد التهديف في بطولة الموسم الحالي، كما حصد فريقه مولودية وهران أوّل انتصار.

ويرتبط سفيان خذير (28 سنة) مع نادي مولودية وهران بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. كما أن هذا اللاعب تقمّص ألوان المنتخب الوطني الأولمبي في منتصف العشرية الماضية، ونال لقب البطولة الوطنية مع فريق شباب قسنطينة في موسم 2017-2018.

مقالات ذات صلة
“كان” 2025 على طاولة الكاف والجزائر جاهزة للاحتضان

“كان” 2025 على طاولة الكاف والجزائر جاهزة للاحتضان

رسميا.. الجزائر تترشّح لِاحتضان “كان” 2025

رسميا.. الجزائر تترشّح لِاحتضان “كان” 2025

“السنافر” في الرّيادة وبلوزداد وصيفا

“السنافر” في الرّيادة وبلوزداد وصيفا

بن ناصر يستلم مفاتيح سيارة ألمانية فارهة

بن ناصر يستلم مفاتيح سيارة ألمانية فارهة

بوقرة: أعرف منافسينا.. سنحضّر بصفة عادية والجزائر ستنظم أفضل بطولة

بوقرة: أعرف منافسينا.. سنحضّر بصفة عادية والجزائر ستنظم أفضل بطولة

منع تنظيم المقابلات في نورنبرغ الألمانية ليلا بِسبب مشكل الطاقة

منع تنظيم المقابلات في نورنبرغ الألمانية ليلا بِسبب مشكل الطاقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد