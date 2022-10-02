بِالفيديو: لاعب مولودية وهران يُسجّل هدفا على طريقة “ماكمانامان”

منح اللاعب سفيان خذير فريقه مولودية وهران سهرة الأحد فوزا بِهدف استعراضي، ضد الزائر نادي اتحاد العاصمة.

واحتضن ملعب “أحمد زبانة” بِوهران أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة الوطنية. وانتهت لِمصلحة “الحمراوة” بِهدف دون مقابل، تحت إدارة حكم الساحة الدولي مهدي عبيد شارف.

وهزّ مدافع فريق مولودية وهران سفيان خذير شباك عماد بن شلف حارس نادي “سوسطارة” في الدقيقة الـ 61، بِطريقة تُشبه هدف الإنجليزي ستيف ماكمانامان مهاجم فريق ريال مدريد، في مرمى الحارس سانتياغو كانيزاريس حامي عرين نادي فالونسيا، خلال نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا، نسخة 1999-2000. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

وبات سفيان خذير وقد افتتح عدّاد التهديف في بطولة الموسم الحالي، كما حصد فريقه مولودية وهران أوّل انتصار.

ويرتبط سفيان خذير (28 سنة) مع نادي مولودية وهران بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. كما أن هذا اللاعب تقمّص ألوان المنتخب الوطني الأولمبي في منتصف العشرية الماضية، ونال لقب البطولة الوطنية مع فريق شباب قسنطينة في موسم 2017-2018.