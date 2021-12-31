بِالفيديو: لا خوف على بن عيادة وتوغاي

شدّ اللاعبان الدوليان حسين بن عيادة ومحمد الأمين توغاي، الجمعة، الرحال جوا من الجزائر نحو العاصمة القطرية الدوحة.

وسيلتحق المدافعان بن عيادة وتوغاي بِزملائهم في صفوف “الخضر”، الذين يُجرون معسكرا إعداديا بِقطر، تأهّبا لِخوض “كان” الكاميرون 2022.

ومكث بن عيادة وتوغاي بِالجزائر بِسبب إصابتهما بِفيروس “كورونا”، عِلما أن “محاربي الصحراء” طاروا نحو الدوحة الإثنين الماضي.

وإذا كانت مشاركة هاذَين اللاعبَين في مواجهة “الخضر” أمام غامبيا مستبعدة، فإن فرص خوضهما مباراة غانا مرتفعة.

وتُجرى المقابلتان بِقطر مساءَي السبت والأربعاء المقبلَين، ضمن إطار تحضيرات المنتخبات الثلاثة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل.