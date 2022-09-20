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رياضة

بِالفيديو: لطفي ماجر يُعيد إلى الأذهان هدف والده عام 1987

علي بهلولي
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بِالفيديو: لطفي ماجر يُعيد إلى الأذهان هدف والده عام 1987
لطفي ماجر يحتفل بِالهدف الخرافي مع مدربه خوسيه هرنان كريسبو (صورة نادي الدحيل).

سجّل اللاعب الجزائري لطفي ماجر مساء الثلاثاء هدفا بِلمسة ساحرة، مُكرّرا سيناريو والده رابح ماجر في نهائي رابطة أبطال أوروبا عام 1987.

وهزّ متوسط الميدان لطفي ماجر شباك نادي المرخية بِالكعب، وأمضى هدفا لِمصلحة فريقه الدحيل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس “أوريدو” القطرية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وانتهت هذه المباراة لِمصلحة فريق الدحيل بِنتيجة (8-3)، ضمن مسابقة تُجرى بِصيغة فوجَين، يضمّ كلّ واحد منهما 6 أندية. وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

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