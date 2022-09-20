بِالفيديو: لطفي ماجر يُعيد إلى الأذهان هدف والده عام 1987

سجّل اللاعب الجزائري لطفي ماجر مساء الثلاثاء هدفا بِلمسة ساحرة، مُكرّرا سيناريو والده رابح ماجر في نهائي رابطة أبطال أوروبا عام 1987.

وهزّ متوسط الميدان لطفي ماجر شباك نادي المرخية بِالكعب، وأمضى هدفا لِمصلحة فريقه الدحيل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس “أوريدو” القطرية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وانتهت هذه المباراة لِمصلحة فريق الدحيل بِنتيجة (8-3)، ضمن مسابقة تُجرى بِصيغة فوجَين، يضمّ كلّ واحد منهما 6 أندية. وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة إلى الدور نصف النهائي.