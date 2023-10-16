بِالفيديو: لعروسي.. أولى البدايات

خاض الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري ياسر لعروسي مساء الإثنين، أوّل مباراة دولية له في صفوف “الخضر”.

ودخل المدافع الأيسر لعروسي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63، من عمر المباراة الودّية أمام مصر. تعويضا لِزميله بِالمنصب ذاته أحمد توبة.

ومن السّابق لِأوانه تقييم أداء لاعب نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي مع النّخبة الوطنية، في انتظار موعد نوفمبر المقبل ومواجهتَي الصّومال والموزمبيق.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج، تشتيت ياسر لعروسي هجمة لِنجم وقائد منتخب مصر محمد صلاح (الفيديو).