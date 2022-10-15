بِالفيديو: لعروسي يلتحق بِكتيبة “محاربي الصّحراء”

يكون اللاعب الجزائري المغترب ياسر لعروسي قد أعطى موافقته بِتمثيل ألوان “محاربي الصّحراء”.

وظهر اللاعب الدولي الفرنسي السابق والفائز بِكأس العالم 2018 عادل رامي عبر شريط فيديو مُتداول، يُؤكّد فيه التحاق ياسر لعروسي بِالمنتخب الوطني الجزائري (الرّابط الإلكتروني أدناه).

ومعلوم أن المدافع عادل رامي (36 سنة) وزميله بِالخط ذاته ياسر لعروسي (21 سنة)، ينشطان في فريق واحد وهو نادي تروا الفرنسي.

ويرتبط المدافع الأيسر ياسر لعروسي مع نادي تروا الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وارتدى ياسر لعروسي زيّ المنتخب الأولمبي الفرنسي (صنف أقلّ من 23 سنة) مرّتَين في العام الحالي، ما يعني أن لوائح “الفيفا” تسمح له بِتمثيل ألوان “الخضر”.

وأبصر ياسر لعروسي النور بِولاية الوادي عام 2001، قبل أن يستقرّ رفقة أهله بِالمهجر.

وفي الموسم الحالي، شارك ياسر لعروسي في 8 مقابلات بِرسم البطولة الفرنسية، يوجد بينها 7 لقاءات خاضها أساسيا. من أصل 10 مواجهات لِفريقه تروا.

الأولمبي الفرنسي يستنجد به

استنجد مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي سيلفان ريبول، الثلاثاء، بِاللاعب الجزائري المغترب ياسر لعروسي.

ويستعدّ منتخب “الديكة” لِفئة أقلّ من 23 سنة لِخوض مواجهتَين ودّيتَين، أمام ألمانيا وبلجيكا في الـ 23 والـ 26 من سبتمبر الحالي.

وقال اتحاد الكرة الفرنسي في بيان له نشره، الثلاثاء، إن ياسر لعروسي سيُعوّض زميله المدافع أدريان تروفير، الذي استدعاه مدرب منتخب الأكابر ديدييه ديشان في آخر لحظة.

وسبق للمدافع ياسر لعروسي (21 سنة) خوض مباراة دولية واحدة، مع المنتخب الفرنسي لِأقلّ من 21 سنة في مارس الماضي، وسجّل هدفا. فيما يرتدي هذا اللاعب زيّ نادي تروا منذ جويلية الماضي.

وكان مُقرّبون من ابن ولاية الوادي قد نشروا مُؤخرا صورا لِياسر لعروسي، تظهره رفقة العلم الجزائري في غرفة حفظ الملابس.

واستنادا إلى لوائح “الفيفا”، فإن ياسر لعروسي يُمكنه تمثيل ألوان أيّ منتخب في المستقبل القريب. كونها تنصّ على وجوب خوض اللاعب مباراة دولية واحدة ورسمية مع صنف الأكابر، حتى يُمنع من تغيير المنتخب.