بِالفيديو: لقطات من آخر مباراة بين الجزائر والسويد

تقول الأصداء الواردة من المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، إن المنتخب الوطني الجزائري يقترب من مواجهة نظيره السويدي ودّيا.

وقبل ذلك، لم يستطع المنتخبان حجز تذكرة خوض نهائيات كأس العالم، المُبرمجة بِقطر ما بين الـ 20 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر القادمَين.

ويُمكن لِهذه المباراة في حال اتّفاق اتحادَي الكرة في البلدَين على تنظيمها، أن تُجرى بِملعب “فيلودروم” بِمرسيليا يوما قبل انطلاق فعّاليات كأس العالم. استنادا إلى أحدث تقارير الصحافة الفرنسية.

ويخوض منتخب السويد مباراة ودّية أولى في الـ 16 من نوفمبر المقبل، أمام الفريق المكسيكي بِإسبانيا.

تاريخيا، واجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره السويدي أربع مرّات ودّيا، وانتهت المقابلات بِفوز الإسكندنافيين في ثلاث مناسبات، مقابل تعادل الطرفَين مرّة واحدة.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” آخر مباراة بين الجزائر والسويد، وانتهت بِنتيجة التعادل هدف لِمثله. وحينها درّب “الخضر” التقني عبد الحميد كرمالي (رحمه الله).

وسجّل هدف النخبة الوطنية المدافع عبد الحكيم سرار، في مباراة لُعبت في أفريل من عام 1990، وبعد نحو شهر من تتويج الجزائر بِكأس أمم إفريقيا.

وزجّ المدرب كرمالي في مواجهة السويد بِالتشكيل الأساسي التالي:

حراسة المرمى: جمال بوجلطي (شباب بلكور/ بلوزداد حاليا).

خطّ الدّفاع: فضيل مغارية (النادي الإفريقي التونسي)، طارق لعزيزي (مولودية الجزائر)، عبد الحكيم سرار (وفاق سطيف)، مسعود آيت عبد الرحمان (جمعية إلكترونيك تيزي وزو)، فيصل علوش (مولودية الجزائر).

خطّ الوسط: سي الطاهر شريف الوزاني (مولودية وهران)، عامر بن علي (مولودية الجزائر).

خطّ الهجوم: محمد رحيم (اتحاد الحراش)، ناصر زكري (نصر حسين داي)، الدراجي بن جاب الله (وفاق سطيف).

وضمّت قائمة اللاعبين الأساسيين للسويد عناصر بارزة، على غرار الحارس توماس رافيلي الذي تألّق في مونديال أمريكا 1994، وساهم بِقوّة في حيازة المنتخب الرّتبة الثالثة.

وانْتُظمت فعّاليات هذه المباراة في تاريخ لم تكن فيه تُعرف ما يُسمّى حاليا بـ “أجندة الفيفا”، ولو أن المنتخب السويدي كان يستعدّ لِمنافسة كأس العالم، التي احتضنتها إيطاليا انطلاقا من جوان 1990.