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رياضة

بِالفيديو: لقطات “هزلية” في مباراة النصرية والبارادو!

علي بهلولي
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بِالفيديو: لقطات “هزلية” في مباراة النصرية والبارادو!
الأرشيف

فاز نادي البارادو عصر الأحد بِطريقة نادرة جدا على المضيف فريق نصر حسين داي، في مباراة جوارية عاصمية قد تُدوّن ضمن سلسلة طرائف كرة القدم!

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر، أطوار هذه المباراة لِحساب الجولة الـ 11 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة عبد المؤمن توابتي.

وتمكّن مهاجم البارادو أحمد النذير بن بوعلي من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، فهرول بعدها لاعبو النصرية نحو الحكم يحتجّون على احتسابه الهدف. على اعتبار أن منافسيهم في نادي البارادو كانوا مُطالبين بِإرجاع الكرة، بعد إصابة أحد لاعبي النصرية (مبدأ الروح الرياضية).

ولكن الحكم أصرّ على احتساب الهدف، وهنا سدّد أحد لاعبي النصرية الكرة من نقطة منتصف الميدان نحو حارس مرمى البارادو، وبِدوره أعاد حامي عرين الفريق الزائر تسديد الكرة نحو مرمى النصرية. واللافت مُجدّدا أن لاعبي نادي الأحمر والأصفر “تجمّدوا”، وتركوا مهاجم البارادو زروق بوسيف يُوقّع الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع!

وانتهت المباراة بِفوز نادي البارادو بِثنائية نظيفة على نصر حسين داي، في واحدة من المقابلات “الهزلية” في تاريخ البطولة الوطنية.

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