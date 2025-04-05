بِالفيديو: لقطة طريفة في مباراة البيّض والساورة

حدثت لقطة طريفة مساء السبت، في مباراة فريق شبيبة الساورة والمضيف نادي مولودية البيّض.

واحتضن ملعب “زكريا مجدوب” بِالبيّض أطوار هذه المواجهة، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية.

وأشهر حكم الساحة الطيب بن يبقى البطاقة الحمراء في وجه حارس مرمى شبيبة الساورة عبد الناصر جودار، في الوقت بدل الضّائع (د90+6). وحينها لجأ زميله قلب الدفاع عبد الناصر زعلاني لِتعويضه في حماية العرين.

وطرد الحكمُ حارسَ شبيبة الساورة، بِسبب لمسه للكرة بِيده خارج منطقة العمليات.

وكان مدرب شبيبة الساورة مراد العقبي عند لحظة الطرد في حالة حرجة، لأنه أجرى كلّ الاستبدالات المتاحة، وبِمعنى آخر لا يُمكنه أن يُدخل حارس المرمى الاحتياطي، ويُخرج لاعب ميدان مع الحارس الأساسي.

وتُظهر صور شريط الفيديو المدرج البث الكامل للمباراة، مع لقطة الطرد في آخر العرض (إضغط هنا).