-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: لقطة طريفة في مباراة البيّض والساورة

الشروق الرياضي
  • 5086
  • 0
بِالفيديو: لقطة طريفة في مباراة البيّض والساورة
ح.م
مشهد ضربة انطلاقة مباراة مولودية البيّض وشبيبة الساورة.

حدثت لقطة طريفة مساء السبت، في مباراة فريق شبيبة الساورة والمضيف نادي مولودية البيّض.

واحتضن ملعب “زكريا مجدوب” بِالبيّض أطوار هذه المواجهة، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية.

وأشهر حكم الساحة الطيب بن يبقى البطاقة الحمراء في وجه حارس مرمى شبيبة الساورة عبد الناصر جودار، في الوقت بدل الضّائع (د90+6). وحينها لجأ زميله قلب الدفاع عبد الناصر زعلاني لِتعويضه في حماية العرين.

وطرد الحكمُ حارسَ شبيبة الساورة، بِسبب لمسه للكرة بِيده خارج منطقة العمليات.

وكان مدرب شبيبة الساورة مراد العقبي عند لحظة الطرد في حالة حرجة، لأنه أجرى كلّ الاستبدالات المتاحة، وبِمعنى آخر لا يُمكنه أن يُدخل حارس المرمى الاحتياطي، ويُخرج لاعب ميدان مع الحارس الأساسي.

وتُظهر صور شريط الفيديو المدرج البث الكامل للمباراة، مع لقطة الطرد في آخر العرض (إضغط هنا).

مقالات ذات صلة
جائزة جديدة لسوداني في الدوري السلوفيني

جائزة جديدة لسوداني في الدوري السلوفيني

الكناري في المركز الثاني والحمراوة يستعيدون نغمة الفوز

الكناري في المركز الثاني والحمراوة يستعيدون نغمة الفوز

رقم قياسي جزائري جديد لزهرة طاطار

رقم قياسي جزائري جديد لزهرة طاطار

يانيس زواوي يريد اللعب للمنتخب الجزائري

يانيس زواوي يريد اللعب للمنتخب الجزائري

البرازيلي فينيسيوس يتفاعل مع تألق رونالدو في مباراة الهلال

البرازيلي فينيسيوس يتفاعل مع تألق رونالدو في مباراة الهلال

بِالفيديو: هذا ما قاله اتحاد الكرة السويدي عن مواجهة الجزائر

بِالفيديو: هذا ما قاله اتحاد الكرة السويدي عن مواجهة الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد