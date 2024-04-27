بِالفيديو: لقطة طريفة في مباراة نجم بن عكنون وشبيبة القبائل

شهدت مباراة شبيبة القبائل والمُضيّف نجم بن عكنون مساء السبت، لقطة طريفة وهدفا مُثيرا للجدل.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة الوطنية. وانتهت بِفوز شبيبة القبائل بِنتيجة (2-3).

وسجّلت الشبيبة الهدف الثاني بِطريقة مُثيرة للجدل، ذلك أن صور التلفزيون أظهرت وجود كرتَين فوق المستطيل الأخضر، قبل تسديدة المهاجم آدم رجم، وهزّه شباك نجم بن عكنون في الدقيقة الـ 78. عِلما أن المباراة أدارها حكم السّاحة أكرم مشايرية.

وتُظهر صور شريط الفيديو أهداف هذه المباراة، والتوقيع الثالث (الثاني للشبيبة) الطريف (إضغط هنا).