بِالفيديو: لقطة هزلية في مباراة تنزانيا والنيجر

شهدت مباراة منتخب تنزانيا وضيفه فريق النيجر لِكرة القدم بعد ظهيرة الأحد، لقطة هزلية نادرة.

ولُعبت المباراة بِمدينة دار السلام التنزانية، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. في فوج يضمّ أيضا المنتخب الوطني الجزائري والفريق الأوغندي.

وشنّ لاعبو منتخب النيجر هجمة خطيرة في الوقت بدل الضّائع، على أمل معادلة كفّة النتيجة. فقام الفتيان المكلّفون بِالتقاط الكرات، بِرميها داخل أرجاء الملعب، للتشويش على المُنافس النيجري، وإفساد اللّقطة، وتثبيت نتيجة الفوز لِمصلحة منتخبهم التنزاني! كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وسارع حكم الساحة المصري محمد السيّد إلى طرد هؤلاء الفتيان، في أمر هزلي بِملاعب القارّة السّمراء.

وانتهت المباراة بِفوز منتخب تنزانيا بِهدف وقّعه في الدقيقة الـ 69، تحت إشراف المدرب الجزائري عادل عمروش.