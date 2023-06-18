-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الشؤون الدينية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في الجزائر
رياضة

بِالفيديو: لقطة هزلية في مباراة تنزانيا والنيجر

علي بهلولي
  • 1011
  • 0
بِالفيديو: لقطة هزلية في مباراة تنزانيا والنيجر

شهدت مباراة منتخب تنزانيا وضيفه فريق النيجر لِكرة القدم بعد ظهيرة الأحد، لقطة هزلية نادرة.

ولُعبت المباراة بِمدينة دار السلام التنزانية، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. في فوج يضمّ أيضا المنتخب الوطني الجزائري والفريق الأوغندي.

وشنّ لاعبو منتخب النيجر هجمة خطيرة في الوقت بدل الضّائع، على أمل معادلة كفّة النتيجة. فقام الفتيان المكلّفون بِالتقاط الكرات، بِرميها داخل أرجاء الملعب، للتشويش على المُنافس النيجري، وإفساد اللّقطة، وتثبيت نتيجة الفوز لِمصلحة منتخبهم التنزاني! كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وسارع حكم الساحة المصري محمد السيّد إلى طرد هؤلاء الفتيان، في أمر هزلي بِملاعب القارّة السّمراء.

وانتهت المباراة بِفوز منتخب تنزانيا بِهدف وقّعه في الدقيقة الـ 69، تحت إشراف المدرب الجزائري عادل عمروش.

مقالات ذات صلة
هذه هي المنتخبات التي تأهّلت لـ “كان” كوت ديفوار

هذه هي المنتخبات التي تأهّلت لـ “كان” كوت ديفوار

العداء الجزائري قواند يتأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى

العداء الجزائري قواند يتأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى

الجزائري طفاف أفضل حارس في كأس العرب داخل القاعة

الجزائري طفاف أفضل حارس في كأس العرب داخل القاعة

خمسة آلاف تذكرة مجانا للتوانسة والموريتاني عبد العزيز بوه لإدارة اللقاء

خمسة آلاف تذكرة مجانا للتوانسة والموريتاني عبد العزيز بوه لإدارة اللقاء

الرابطة تقترح رفع عدد اللاعبين الأجانب في البطولة المحترفة

الرابطة تقترح رفع عدد اللاعبين الأجانب في البطولة المحترفة

المنتخب الوطني يطير إلى الكاميرون تحسبا لمواجهة أوغندا

المنتخب الوطني يطير إلى الكاميرون تحسبا لمواجهة أوغندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد