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رياضة

بِالفيديو: لمّا فاز محليو الجزائر على الأوغنديين في “الشان”

علي بهلولي
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بِالفيديو: لمّا فاز محليو الجزائر على الأوغنديين في “الشان”
الأرشيف
المنتخب المحلي الجزائري في إحدى مقابلات "شان" 2011.

قبل مواجهة هذا الإثنين، سبق للمنتخب المحلي الجزائري أن تبارى مع نظيره الأوغندي في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة (الشان).

والتقى المنتخبان في مناسبة واحدة، وذلك في الجولة الأولى لِدور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، نسخة السودان 2011.

وانتهت هذه المباراة بِفوز الجزائر بِثنائية نظيفة من توقيع: متوسط الميدان الهجومي عبد المؤمن جابو في الدقيقة الـ 18، والمهاجم العربي هلال سوداني في الدقيقة الـ 62 (الفيديو).

وفي تلك النسخة الثانية من “الشان”، بلغ المنتخب المحلي الجزائري الدور نصف النهائي، وتموقع رابعا. بينما ودّعت أوغندا السباق من دور المجموعات.

وفي مواجهة أوغندا، وظّف مدرب المنتخب المحلي الجزائري عبد الحق بن شيخة التشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد الأمين زماموش (مولودية الجزائر).

خطّ الدّفاع: محمد يخلف (وفاق سطيف)، نصر الدين خوالد (اتحاد العاصمة)، عبد القادر العيفاوي (القائد/ وفاق سطيف/ عوّضه أسعد بلكلام- شبيبة القبائل)، عادل معيزة (شبيبة بجاية)، محمد الربيع مفتاح (شبيبة بجاية).

خطّ الوسط: خالد لموشية (وفاق سطيف)، عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف/ عوّضه أحمد قاسمي- شبيبة بجاية).

خطّ الهجوم: حسين مترف (وفاق سطيف)، العربي هلال سوداني (جمعية الشلف/ عوّضه الأزهر حاج عيسى- وفاق سطيف)، مصطفى جليط (وفاق سطيف).

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