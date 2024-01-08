بِالفيديو: لمّا واجه بلومي مُنافسه بيكنباور وسجّل ضدّه هدفا

حاز أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي شرف مواجهة نظيره الألماني فرانتس بيكنباور، الذي فارق الحياة هذا الإثنين.

وكان متوسّط الميدان الهجومي بلومي اللاعب العربي الوحيد الذي شارك أساسيا في هذه المباراة، فيما خاضها زميله المهاجم الكويتي فيصل الدخيل بديلا في الشوط الثاني.

وعلى المستوى الإفريقي، شارك أساسيا رفقة بلومي حارس المرمى الكاميروني توماس نكونو.

وجمعت هذه المباراة بين منتخب صفوة لاعبي أوروبا الذي ضمّ في صفوفه المدافع فرانتس بيكنباور، ومنتخب بقية نجوم العالم وكان يوجد بينهم الأخضر بلومي.

واحتضن ملعب “جاينتس” بِولاية نيوجرسي الأمريكية أطوار هذه المباراة (يحمل الآن تسمية “ميتلايف”)، في الـ 7 من أوت 1982. الفترة الموالية بِنحو شهر لِتظاهرة كأس العالم بِإسبانيا.

ودرّب فريق بلومي التقني البرازيلي الرّاحل تيلي سانتانا، وأشرف على منتخب أوروبا المدربان الرّاحلان الإيطالي إنتسو بيرزوت والألماني يوب ديرفال.

وأدار هذه المواجهة حكم الساحة الأمريكي ديفيد سوتشا، وصُبّت عائداتها المالية في رصيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، على اعتبار أنها مباراة خيرية، جلبت أكثر من 76 ألف مُتفرّج في المدرّجات.

وسجّل الأخضر بلومي الهدف الثاني والأخير لِمنتخب بقية العالم في الدقيقة الـ 35، من عمر مباراة حسمها فريق أوروبا لِمصلحته بِتسجيله 3 أهداف. وكان ابن معسكر يرتدي على غير العادة القميص رقم “4”!

وتُبرز صور شريط الفيديو المُدرج لقطات من هذه المباراة، بينها هدف الأخضر بلومي (الفيديو/ 1د و22ثا). بينما تُظهر الصورة الثانية المُدرجة أعلاه اللاعب الجزائري رفقة فرانتس بيكنباور.