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رياضة

بِالفيديو: لمّا “يُهين” مدافعٌ جزائريٌّ مهاجمًا مغربيًّا بِحركة فنية أنيقة

علي بهلولي
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بِالفيديو: لمّا “يُهين” مدافعٌ جزائريٌّ مهاجمًا مغربيًّا بِحركة فنية أنيقة
الأرشيف
يوسف عطال

لجأ اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال إلى حركة فنية أنيقة، لِتجاوز مُنافس مغربي.

حدث ذلك مساء السبت، خلال مباراة فريق نيس والضّيف نادي ران، بِرسم الجولة الـ 34 من عمر البطولة الفرنسية.

واستعمل مدافع فريق نيس يوسف عطال حركة “الجسر الصغير petit pont” التي يعشقها الجمهور الجزائري كثيرا، لِمراوغة المغربي إبراهيم صلاح مهاجم نادي ران. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

والظّاهر أن عطال يميل إلى الاستعراض الفني الشيّق ولو في منصب ظهير أيمن، على الطريقة البرازيلية.

وبِخصوص اللاعب إبراهيم صلاح، فقد استدعاه الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي لِتربّص أواخر مارس الماضي.

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