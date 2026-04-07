بِالفيديو: “ليتمانين” يُبعث من تحت الرماد ويعود بِعمر 55 سنة!

عاد نجم منتخب فنلندا لِكرة القدم ونادي أجاكس أمستردام الهولندي سابقا ياري ليتمانين إلى الميادين، بِعمر 55 سنة!

وكان ياري ليتمانين قد اعتزل ممارسة كرة القدم في خريف 2011، مرتديا زي نادي هلسنكي الفنلندي في منصب صانع ألعاب، وبِعمر 40 سنة.

وسيُمثّل ليتمانين ألوان نادي تالينا صنف الرديف، الذي ينشط في الدرجة الرابعة لِبطولة إستونيا.

وفسّر ياري ليتمانيين العودة، بأنها تلبية لِطلب مدرب هذا الفريق، وبِسبب نقص التعداد.

ويُقيم الفنلندي ياري ليتمانين رفقة أسرته بِإستونيا، هذا البلد الذي انشقّ عن الاتحاد السوفياتي في عام 1991.

وسطع نجم ياري ليتمانين في نادي أجاكس أمستردام الهولندي، حينما أحرز معه كأس رابطة أبطال أوروبا نسخة 1995 ضد فريق ميلان آسي، كما خسر نهائي الطبعة الموالية 1996 أمام نادي جوفانتوس رغم أنه سجّل هدفا (الفيديو المُدرج أدناه). فضلا عن نيل كأس الاتحاد الأوروبي مع ليفربول الإنجليزي في عام 2001، وتتويجات أُخرى.

