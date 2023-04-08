بِالفيديو: ليريس يفتتح عدّاد التهديف

سجّل اللاعب الدولي الجزائري مهدي ليريس مساء السبت هدفا، لِمصلحة فريقه سامبدوريا الإيطالي.

وخسر فريق سامبدوريا بِنتيجة (2-3) أمام الضّيف نادي كريمونيزي، لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة الإيطالية.

وأمضى متوسّط الميدان ليريس هدفه في الدقيقة الـ 15، وهو أوّل توقيع له في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم (الأوّل في شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وبات فريق سامبدوريا بعد هذه الخسارة يتذيّل لائحة الترتيب في المركز الـ 20، بِرصيد 15 نقطة. ويشغل نادي كريمونيزي الرّتبة الـ 19 بِمجموع 16 نقطة.