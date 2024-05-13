بِالفيديو: ليلة بونجاح ضدّ القائد بن يطو

قاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد مساء الإثنين، إلى نصف نهائي مسابقة كأس أمير قطر.

وفاز فريق السد بِهدف لِصفر على نادي الوكرة، لِحساب الدور ربع النّهائي.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الوحيد في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 20 (الفيديو).

ورفع بغداد بونجاح غلّته إلى 14 هدفا، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم. فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة.

ولجأ حكم السّاحة مرّتَين إلى تقنية الفيديو في لقطتَين لِبونجاح: الأولى في الدقيقة الـ 40، وقدّر أن الدولي الجزائري كان متسلّلا، حارما إيّاه من الاستفادة من ركلة جزاء (الفيديو)، والأخيرة في الوقت بدل الضّائع من عمر المباراة، وقدّر أن الهدف غير شرعي، بِحجّة أن بونجاح مسك مدافعا من نادي الوكرة من قميصه (الفيديو).

وفي الطرف المُقابل، شارك المهاجم محمد بن يطو أساسيا، كما حمل شارة قائد فريق الوكرة (الصورة المُدرجة أدناه).

وكان بن يطو قد أحرز رفقة فريقه الوكرة في الأيّام القليلة الماضية، لقب منافسة أُخرى “كأس قطر”، نظير لقب البطولة لِبونجاح وفريقه السد.