بِالفيديو: لِهذا السبب غاب محرز عن تدريبات “الخضر”

غاب قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مساء الإثنين، عن تدريبات “مُحاربي الصّحراء”.

ورغم أن الموسم الرّياضي للجناح محرز انتهى سهرة السبت الماضي، إلّا أن عودته إلى الجزائر وحضوره مران “الخضر” بِمركز سيدي موسى تأجّل.

ويرجع سبب هذا الغياب “المُبرمج” إلى تنظيم إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإثنين، حفلا لِفريقها الكروي الذي نال الثلاثية هذا الموسم: لقب البطولة، والكأس المحلّية، وكأس رابطة أبطال أوروبا.

وشارك محرز رفقة زملائه في هذا الحفل، ورغم تساقط الأمطار إلّا أن الحضور لم يعبأ بِذلك!

وتُظهر صور شريط الفيديو احتفال محرز وزملائه في فريق “الأزرق السّماوي” بِالثلاثية (اضغط هنا).

وفضلا عن محرز، سُجّل غياب المدافع أحمد توبة، ومتوسّط الميدان رامز زروقي. عِلما أن الناخب الوطني جمال بلماضي استدعى 26 لاعبا.

وكان توبة قد خسر مع فريقه باشاكشهير كأس تركيا مساء الأحد (النّهائي أمام فنربخشة)، بينما حجز زروقي وناديه تفينتي إنشخيده الهولندي بطاقة المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، بِالتفوّق على فريق سبارتا روتردام.