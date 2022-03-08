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رياضة

بِالفيديو: مأساة الناديت.. يلجأون إلى أضواء السيارات في التدريبات!

علي بهلولي
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بِالفيديو: مأساة الناديت.. يلجأون إلى أضواء السيارات في التدريبات!

أبدى لاعبو فريق الناديت لِكرة اليد استياءهم من شركة “سونالغاز”، بعد أن حرمتهم من التزوّد بِالكهرباء.

ولجأ أحد لاعبي فريق الناديت لِكرة اليد إلى إحضار سيارته، حتى يستفيد رفقة زملائه من أضوائها ولو باهتة، في إجراء الحصّة التدريبية مساء الإثنين.

وتُعاني إدارة فريق الناديت للكرة الصغيرة ضائقة مالية، منعتها من تسديد فاتورة الكهرباء. وهو سبب إقدام شركة “سونالغاز” على القرار المذكور أعلاه.

ويُعدّ الناديت – الذي ينتمي إلى ولاية العاصمة – من أفضل فرق كرة اليد في الجزائر، حيث نال كأس إفريقيا للأندية الفائزة بِالكؤوس عام 1982، وكأس العرب للأندية البطلة عام 1985، و6 ألقاب بطولة وطنية ما بين 1973 و1985، ومثلها من كأس الجمهورية في الفترة ذاتها تقريبا. قبل أن تتراجع نتائجه و”يتوارى عن الأنظار”، بداية من تسعينيات القرن الماضي.

وكوّن فريق الناديت لكرة اليد أو لعب له عدد معتبر من نجوم هذه الرياضة، صنعوا أفراج المنتخب الوطني في السبعينيات والثمانينيات، أمثال إدريس الأمجداني، وفيصل الهاشمي، وجعفر بلحسين، وعبد الكريم حميش، وعبد الحق بوحاليسة.

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