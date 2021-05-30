بِالفيديو: ماذا جرى بين محرز وستونز قبيل انطلاق الشوط الثاني؟

لم يستسغ النجم الجزائري رياض محرز تراخي زميله المدافع جون ستونز، في مباراة فريقهما مانشستر سيتي والمُنافس نادي تشيلسي.

ولُعبت هذه المباراة مساء السبت، بِرسم نهائي رابطة أبطال أوروبا، وانتهت بِفوز تشيلسي (0-1) وإحرازه الكأس “صاحبة الأذنَين الطويلتَين”.

وظهر الجناح رياض محرز يُعاتب زميله جون ستونز، بعد تقاعس اللاعب الأخير وزملائه المدافعين، في مراقبة متوسط الميدان الهجومي الألماني كاي هافيرتس مُسجّل هدف فريق تشيلسي.

وبدا محرز وكأنّه يطلب من ستونز الشجاعة في تشتيت خطورة لاعبي الفريق المنافس، والجرأة في تحييد هجوماتهم.

حدث ذلك في النّفق الرّابط بين غرف حفظ الملابس وأرضية ملعب “دراغاو”، قبيل انطلاق الشوط الثاني. عِلما أن هدف تشيلسي سُجِّل في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأوّل والدقيقة الـ 43 تحديدا.

ونشرت الصحافة البريطانية، الأحد، شريط فيديو (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه) مُسرّب، يُبرز ما جرى بين محرز وزميله ستونز.