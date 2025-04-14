-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: ماذا فعل اللاعب الذي أدخله ماجر بديلا لِمحرز؟!

علي بهلولي
  • 705
  • 0
بِالفيديو: ماذا فعل اللاعب الذي أدخله ماجر بديلا لِمحرز؟!
ح.م
فريد الملالي في تربص لـ "الخضر" تحت إشراف رابح ماجر.

صدرت عن لاعب دولي جزائري سابق لقطة مثيرة، في الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية.

حدث ذلك خلال مباراة فريق أونجي وضيفه نادي مونبلييه، التي أُقيمت فعّالياتها مساء الأحد.

وأهدر المهاجم فريد الملالي هدفا لا يُضيّع بِزي فريق أونجي، لمّا ارتطمت كرته بِالقائم، رغم خلوّ المرمى من لاعبي المنافس مونبلييه. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وكان الملالي – للذّكر – قد عوّض الجناح رياض محرز، في المباراة الودّية للمنتخب الوطني أمام الفريق الإيراني، التي انْتُظمت بِالنمسا في الـ 27 من مارس 2018، بِقرار من الناخب الوطني رابح ماجر، وهو ما أغضب محرز (الفيديو).

مقالات ذات صلة
رقم قياسي تاريخي لرونالدو

رقم قياسي تاريخي لرونالدو

سفير الجزائر بِمصر يزور قندوسي اطمئنانا عليه

سفير الجزائر بِمصر يزور قندوسي اطمئنانا عليه

العروض تتهاطل على قندوسي وسيراميكا يدرس المقترحات

العروض تتهاطل على قندوسي وسيراميكا يدرس المقترحات

بعد تعرضه لإصابة خطيرة.. قندوسي يوجه رسالة للجماهير

بعد تعرضه لإصابة خطيرة.. قندوسي يوجه رسالة للجماهير

تعيين حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر

تعيين حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر

الدراج الجزائري أسامة شبلاوي يتعرض لحادث مرور خطير

الدراج الجزائري أسامة شبلاوي يتعرض لحادث مرور خطير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد