بِالفيديو: ماذا فعل اللاعب الذي أدخله ماجر بديلا لِمحرز؟!

صدرت عن لاعب دولي جزائري سابق لقطة مثيرة، في الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية.

حدث ذلك خلال مباراة فريق أونجي وضيفه نادي مونبلييه، التي أُقيمت فعّالياتها مساء الأحد.

وأهدر المهاجم فريد الملالي هدفا لا يُضيّع بِزي فريق أونجي، لمّا ارتطمت كرته بِالقائم، رغم خلوّ المرمى من لاعبي المنافس مونبلييه. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وكان الملالي – للذّكر – قد عوّض الجناح رياض محرز، في المباراة الودّية للمنتخب الوطني أمام الفريق الإيراني، التي انْتُظمت بِالنمسا في الـ 27 من مارس 2018، بِقرار من الناخب الوطني رابح ماجر، وهو ما أغضب محرز (الفيديو).