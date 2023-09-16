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رياضة

بِالفيديو: ماذا فعل رونالدو بِرأس المُصوِّر التلفزيوني؟

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: ماذا فعل رونالدو بِرأس المُصوِّر التلفزيوني؟

بدلًا من أن يُفجّر الشّباك، كاد نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو أن يُهشّم رأسَ مُصوّرٍ تلفزيونيٍّ!

حدث ذلك مساء السبت، خلال مباراة فريق النّصر ومُضيّفه نادي الرّائد، لِحساب الجولة السّادسة من عمر البطولة السعودية.

وسدّد المهاجم رونالدو كرة من مخالفة لِمصلحة فريق النّصر، وبدلا من أن يهزّ شباك الحارس البرتغالي أندري موريرا حامي عرين نادي الرّائد، أصاب المُصوّرَ التلفزيونيَّ في رأسه (الفيديو).

وتداول السعوديون صورة للمُصوّر التلفزيوني، تُظهر كدمة في الرّأس، وعلى مستوى الجبهة تحديدا.

بقيت الإشارة، إلى أن صانع الألعاب الجزائري أمير سعيود، شارك أساسيا بِزيّ فريقه الرّائد الذي واجه نادي النّصر.

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