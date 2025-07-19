بِالفيديو: ماندريا كاد يتشاجر مع الأنصار المتعصّبين

كاد حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا بعد ظهيرة السبت، يتشاجر مع بعض أنصار فريقه كون الفرنسي.

وأطلق أنصار متعصّبون لِفريق كون هتافات ناقمة ضد الحارس ماندريا، فثار حامي عرين “الخضر”، وحاول “تأديبهم”. لكن زميله واللاعب الدولي السابق في منتخب فرنسا يان مفيلا، أبعده عن السقوط في فخّ المناصرين المتعصّبين (الفيديو).

وخسر فريق كون بِنتيجة (0-1) أمام نادي أونجي الفرنسي، ضمن إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

ولعب الحارس ماندريا في الشوط الأول فقط، وتلقّت شباكه هدفا مبكّرا في الدقيقة الثامنة. بعد أن وظّف مدرب فريق كون تشكيلة لاعبين لِكلّ شوط.

ويجدر التذكير بأن فريق كون نزل مؤخّرا إلى القسم الثالث، ويملك أسهمه قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي.