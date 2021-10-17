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رياضة

بِالفيديو: ماندي يقع في المحظور للمرّة الثالثة

علي بهلولي
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بِالفيديو: ماندي يقع في المحظور للمرّة الثالثة
ماندي في مواجهة فريق أوساسونا (صورة نادي فياريال)

عاد اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي سهرة الأحد، لِيقع في المحظور لِثالث مرّة في الموسم الكروي الحالي.

وخسر فريق فياريال بِنتيجة (1-2) أمام الضيف نادي أوساسونا، في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة الإسبانية.

وتورّط المدافع ماندي في فخّ الممنوع، وأهدر كرة تسبّبت في تلقي فريقه فياريال الهدف الثاني والخسارة في الدقيقة الـ 87. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه (في الدقيقة الأولى والثانية الحادية والعشرين، بعد الضّغط على العبارة اللاتينية Regarder sur YouTube).

وسقط ماندي للمرّة الثالثة في ما لا يرغب فيه، بعد خطأ فادح مُماثل – إلى حدّ ما – أمام أتليتيكو مدريد، بِرسم منافسة “الليغا” للموسم الحالي. وإهداره ركلة جزاء (أثناء السلسلة) في الكأس الأوروبية الممتازة للأندية في أوت الماضي.

ويظهر بِأن ماندي حظّه عاثر لا أكثر ولا أقلّ، ولا يُشَكّ في كفاءته أو انضباطه. بِدليل أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قال في تصريح إعلامي سابق، إن يوسف بلايلي لو يملك قليلا من احترافية ماندي، لارتدى زيّ فريق أتليتيكو مدريد الإسباني أو توتنهام الإنجليزي، أو أمثال هذه النوادي الكبيرة.

وبات فريق فياريال بعد هذه الخسارة، يجمع 11 نقطة في المركز الـ 11. ويشغل نادي أوساسونا الرّتبة الـ 5 بِرصيد 17 نقطة.

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