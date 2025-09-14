بِالفيديو: ما به نوفل خاسف؟

أفلت مدافع شباب بلوزداد نوفل خاسف من البطاقة الحمراء وعقوبة الطرد، في مواجهة الضيف نادي شبيبة الساورة.

واحتضن ملعب “محمد حملاوي” بقسنطينة أطوار هذه المباراة مساء السبت، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”. وانتهت بِفوز شبيبة الساورة بِنتيجة (1-2).

وأظهرت صور التلفزيون السلوك العنيف لِمدافع شباب بلوزداد خاسف ضد لاعب الخط الخلفي لِشبيبة الساورة بركات عبد النور، ثم ركله للكرة بغضب.

واللافت أن حكم الساحة الدولي نبيل بوخالفة، اكتفى بمنح خاسف البطاقة الصفراء فقط، في الدقيقة الـ 90، ناهيك عن التهديد بِالطرد! (الفيديو).

ومعلوم أن خاسف لاعب دولي حضر في أوت المنصرم وقائع “شان” 2025، ثم بعد ذلك في الأيام القليلة الماضية، عوّض زميله المدافع الأيسر ريان آيت نوري المصاب، في مواجهتي المنتخب الوطني أمام بوتسوانا وغينيا كوناكري.