-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المجلس الدستوري: هذه هي النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان
رياضة

بِالفيديو: مباراة تهمّ بوقرة وبلماضي

علي بهلولي
  • 208
  • 0
بِالفيديو: مباراة تهمّ بوقرة وبلماضي

تعرّف المنتخب الوطني المحلّي مساء الأربعاء، على منافسه الثالث والأخير في كأس العرب 2021.

وتحتضن قطر هذه البطولة الكروية الإقليمية، ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

وفاز منتخب لبنان بِنتيجة (1-0) على فريق جيبوتي، وتأهّل لِمنافسة كأس العرب. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة مساء الأربعاء، في إطار الدور التصفوي التمهيدي. تحت إدارة تحكيم من فرنسا.

وبات منتخب لبنان ثالث منافس لِمحليي “الخضر” في كأس العرب، بعد مصر والسودان.

وعليه تشكّل جدول مقابلات فوج المنتخب الوطني المحلي في كأس العرب، كالتالي:

الفاتح من ديسمبر 2021:

الجزائر – السودان

مصر – لبنان

الـ 4 من ديسمبر 2021:

الجزائر – لبنان

مصر – السودان

الـ 7 من ديسمبر 2021:

الجزائر – مصر

لبنان – السودان

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى الدور ربع النهائي، مع الإشارة إلى أن الناخب الوطني مجيد بوقرة سيعتمد على اللاعبين المحليين، وأيضا بعض زملائهم الذين ينشطون في البطولات الخليجية.

من جهة أخرى، يكون المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب الوطني أكابر جمال بلماضي، قد أخذ نظرة عن منتخب جيبوتي في مقابلته أمام لبنان.

ومعلوم أن جيبوتي تُنافس الجزائر في الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم، الذي تنطلق مقابلاته عند نهاية أوت المقبل. ضمن فوج يضمّ أيضا بوركينا فاسو والنيجر.

ويُشكلّ اللاعب المحلي العمود الفقري لِمنتخب جيبوتي، ما يعني أن العناصر التي واجهت فريق لبنان، ستُشارك بِنسبة كبيرة أمام الجزائر.

مقالات ذات صلة
تشيلسي ينسف خطة غوارديولا ويدعم بقاء محرز مع السيتي

تشيلسي ينسف خطة غوارديولا ويدعم بقاء محرز مع السيتي

الشواذ أهمّ من الفلسطنيين لدى اتحاد الكرة الفرنسي!

الشواذ أهمّ من الفلسطنيين لدى اتحاد الكرة الفرنسي!

بلجيكا بِلا عناء و”الفايكينغ” يتمرّدون

بلجيكا بِلا عناء و”الفايكينغ” يتمرّدون

الشبيبة تحضر لقاء الإياب في سيدي موسى.. ولافان “يحذر” من الغرور

الشبيبة تحضر لقاء الإياب في سيدي موسى.. ولافان “يحذر” من الغرور

مهدي زرقان يرفض التنقل إلى الدوري الإنجليزي

مهدي زرقان يرفض التنقل إلى الدوري الإنجليزي

المولودية تُصدر عقوباتها ضد رباعي الملهى الليلي

المولودية تُصدر عقوباتها ضد رباعي الملهى الليلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد