بِالفيديو: مباراة تهمّ بوقرة وبلماضي

تعرّف المنتخب الوطني المحلّي مساء الأربعاء، على منافسه الثالث والأخير في كأس العرب 2021.

وتحتضن قطر هذه البطولة الكروية الإقليمية، ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

وفاز منتخب لبنان بِنتيجة (1-0) على فريق جيبوتي، وتأهّل لِمنافسة كأس العرب. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة مساء الأربعاء، في إطار الدور التصفوي التمهيدي. تحت إدارة تحكيم من فرنسا.

وبات منتخب لبنان ثالث منافس لِمحليي “الخضر” في كأس العرب، بعد مصر والسودان.

وعليه تشكّل جدول مقابلات فوج المنتخب الوطني المحلي في كأس العرب، كالتالي:

الفاتح من ديسمبر 2021:

الجزائر – السودان

مصر – لبنان

الـ 4 من ديسمبر 2021:

الجزائر – لبنان

مصر – السودان

الـ 7 من ديسمبر 2021:

الجزائر – مصر

لبنان – السودان

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى الدور ربع النهائي، مع الإشارة إلى أن الناخب الوطني مجيد بوقرة سيعتمد على اللاعبين المحليين، وأيضا بعض زملائهم الذين ينشطون في البطولات الخليجية.

من جهة أخرى، يكون المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب الوطني أكابر جمال بلماضي، قد أخذ نظرة عن منتخب جيبوتي في مقابلته أمام لبنان.

ومعلوم أن جيبوتي تُنافس الجزائر في الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم، الذي تنطلق مقابلاته عند نهاية أوت المقبل. ضمن فوج يضمّ أيضا بوركينا فاسو والنيجر.

ويُشكلّ اللاعب المحلي العمود الفقري لِمنتخب جيبوتي، ما يعني أن العناصر التي واجهت فريق لبنان، ستُشارك بِنسبة كبيرة أمام الجزائر.