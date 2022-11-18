بِالفيديو: مباراة في أجواء “سيبيرية” بِمُحاذاة القطب الشمالي

يلعب المنتخب الوطني الجزائري مقابلته الودّية أمام السويد سهرة هذا السبت، تحت أجواء باردة جدّا إن لم تكن “سيبيرية”.

وتحتضن مدينة مالمو بِالجنوب السويدي أطوار هذه المباراة، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا محلّيا (التوقيت الجزائري ذاته).

وتقول بيانات نشرات مصالح الرّصد الجوّي إن درجة الحرارة بِمدينة مالمو السويدية سهرة هذا السبت، تتراوح ما بين رقمَي “1” و”0″.

ومعلوم أن الرّقمَين المُشار إليهما أعلاه مُرادفان لِوصف “التجمّد”، وهو أمر جدّ طبيعي في بلد اسكندنافي يقع في شمال أوروبا، ويُجاور القطب الشمالي.

وتضمّ صفوف المنتخب الوطني الجزائري 16 لاعبا ينشطون في أوروبا، أبرزهم رياض محرز الذي خاض مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في أكتوبر الماضي، مباراة بِرسم رابطة أبطال أوروبا أمام نادي كوبنهاغن دانماركي (بلد مُجاور للسويد).

وتُذكّر هذه الأجواء بِالتربّص المُثير للجدل الذي سطّره الناخب الوطني رابح سعدان لِلاعبيه، في مدينة مرسيليا الفرنسية شهر ديسمبر من عام 2009، رغم أن “الخضر” كانت تنتظرهم منافسة كأس أمم إفريقيا بعد شهر من ذلك، بِأنغولا حيث الحرارة الشديدة والرّطوبة العالية. فقط أن مرسيليا عرفت آنذاك تساقط الثلوج.

وتُظهر الصور المُدرجة أدناه وضعية الطقس بِمدينة مالمو السويدية مساءَي الجمعة والأربعاء. عِلما أن غروب الشمس يبدأ عند الساعة الرّابعة عصرا هناك!