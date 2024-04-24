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رياضة

بِالفيديو: مباراة قطرية وأهداف جزائرية

علي بهلولي
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بِالفيديو: مباراة قطرية وأهداف جزائرية
الأرشيف

تألّق اللاعبون الدوليون الجزائريون ياسين براهيمي وفريد بولحية ومحمد بن يطو، مساء الأربعاء.

وفاز فريق الغرافة بِنتيجة (2-4) على نادي الوكرة، في مباراة بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل متوسّط الميدان براهيمي هدفَين لِفريقه الغرافة، في الدقيقتَين الـ 59 والـ 67، رافعا غلّته إلى 21 هدفا.

وصنع متوسّط الميدان الهجومي بولحية الهدف الأوّل لِفريقه الغرافة، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 22، رافعا رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة.

وسجّل المهاجم بن يطو الهدف الأخير لِفريقه الوكرة، في الدقيقة الـ 53. رافعا غلّته إلى 16 هدفا (الفيديو).

وقبل جولة عن إسدال ستار البطولة القطرية، يشغل فريق الغرافة المركز الـ 3 بِرصيد 44 نقطة، ويتموقع نادي الوكرة في الرّتبة الـ 4 بِمجموع 38 نقطة.

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