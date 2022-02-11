بِالفيديو: مباراة “مجنونة” وطرد 5 لاعبين بِحضور سليماني

شهدت مباراة القمّة في البطولة البرتغالية بين الرّائد فريق بورتو وضيفه الوصيف نادي سبورتينغ لشبونة، سهرة الجمعة، طرد خمسة لاعبين.

وانتهت هذه المباراة “الملتهبة” بِنتيجة التعادل هدفَين في كلّ شبكة، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة البرتغالية.

ودخل المهاجم الجزائري إسلام سليماني إلى أرضية ملعب “دراغاو” بديلا في الدقيقة الـ 66، وحينها كان فريقه سبورتينغ لشبونة مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2).

وطرد الحكم في البداية اللاعب الأوروغواياني سيباستيان كواتس مدافع السبورتينغ في الدقيقة الـ 49، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. ثم طرد 4 لاعبين آخرين دفعة واحدة في الوقت بدل الضّائع (90+9): متوسّطَي ميدان السبورتينغ جواو بالينيا وبرونو تاباتا، وبيبي مدافع بورتو رفقة زميله حارس المرمى الأرجنتيني أغستين مارتشيسين. مع الإشارة إلى أن بالينيا دخل بديلا في الدقيقة الـ 53، مقابل الوقت بدل الضائع (90+2) لِزميله تاباتا، بينما طُرد الحارس مارتشيسين من دكّة البدلاء، لأنه كان احتياطيا.

ولم تتوتّر الأعصاب بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر فقط، ذلك أن اللقطات غير الرياضية امتدّت إلى هوامش الملعب، حيث أظهرت صور أشرطة فيديو متداولة تورّط مُلتقطي الكرات بِدورهم في أعمال شغب!

وبات فريق بورتو بعد هذا التعادل، يجمع 60 نقطة في الرّيادة. ويشغل نادي سبورتينغ لشبونة الرّتبة الثانية، بِرصيد 54 نقطة. قبل 12 جولة عن إسدال الستار.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقَين بِملعب “جوزي ألفالادي” التابع لِنادي السبورتينغ، قد انتهى أيضا بِنتيجة التعادل لكن بِهدف لِمثله. وعرف طرد لاعب من نادي بورتو.

وفي حال تعادل الفريقَين من حيث رصيد النقاط عند انتهاء البطولة، يتفوّق نادي سبورتينغ لشبونة، بِاحتساب المقياس الأوّل المعمول به في هذه المنافسة، والمرادف للمواجهات وجها لِوجه (السبورتينغ يتفوّق بِقاعدة الهدف بعيدا الدّيار).

وحاز فريق بنفيكا لقب بطولة البرتغال في موسم 2018-2019، ثم عادت الغلّة إلى نادي بورتو، وخلفهما فريق سبورتينغ لشبونة في الموسم الماضي.